Via al mercato, cosa serve all'Atalanta? Dopo Maehle fari puntati sul centrocampo

In casa Atalanta molto sarà inevitabilmente legato al Papu Gomez, anche se più passano i giorni più sembra chiaro che il futuro dell'argentino sarà lontano da Bergamo. Anche per questo, la società nerazzurra dovrà intervenire sul mercato. Nelle ultime uscite la zolla del Papu l'ha occupata spesso e volentieri Pessina, fatto che esclude l'ex Hellas dalla batteria dei centrocampisti puri. E con l'infortunio di Pasalic, sembra evidente come un ricambio a De Roon e Freuler sia necessario. Anche nell'ottica della ripresa della Champions League. C'è poi la questione esterno: per la fascia destra è arrivato Maehle, con Depaoli che potrebbe tornare alla Samp e Piccini che al momento si è visto decisamente poco. A sinistra non ha ancora convinto pienamente Mojica ed è possibile che nel ruolo vengano fatte delle valutazioni. Dovesse partire il colombiano, ovviamente, su quel lato servirà anche qualcos'altro.