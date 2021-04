VIDEO - Lo sfogo di Fonseca: "Quante bugie, nessuno mi ha mandato a fanc..."

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ieri in conferenza stampa della situazione di tensione in cui sta allenando nelle ultime settimane a causa delle influenze esterne: “Hanno creato un casino con una bugia incredibile, cioè che i giocatori mi hanno affrontato prima dell’allenamento, che abbiamo litigato, che mi hanno mandato a quel paese. Io non posso accettare che in una settimana così importante, in cui rappresentiamo non solo la Roma, ma tutta l'Italia escano bugie simili. Non so chi abbia fatto questo, chi lo ha scritto non è serio, non è un buon professionista e non ha alcuna scusante. Si tratta di cose inventate, che non esistono. Io accetto tutte le critiche, ma non accetto chi vuole danneggiare la Roma. Ma non posso controllare queste cose, posso controllare solo il mio lavoro e cerco di farlo al meglio nonostante le tantissime difficoltà legate alle assenze. Perché non è facile giocare senza Smalling, senza Mkhitarian, senza Spinazzola stasera e senza i tanti che sono ancora fermi ai box”.