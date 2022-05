Vieri: "Dybala? La Juve ha fatto la sua scelta. Non potrebbe essere il sostituto di Lautaro"

L'ex attaccante di Inter e Juventus, Christian Vieri, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche dell'addio di Dybala alla Juve e del possibile approdo all'Inter della Joya: "Nessuno è insostituibile e arriva un momento in cui i club devono prendere una decisione e andare avanti: hanno preso questa, ora si gira pagina. Se l'Inter farebbe bene a prenderlo? Non so, ma non potrebbe essere il sostituto di Lautaro. Lui e Lautaro insieme? Nel 3-5-2 Dybala dovrebbe stare davanti, da seconda punta, e invece a lui piace andare in giro. Ma ci penserà Inzaghi, semmai".