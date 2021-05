Vieri: "Lukaku è uno dei migliori. Io e lui due "mancinoni", con Adriano che trio!"

vedi letture

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport è possibile leggere una lunga intervista a Bobo Vieri, che ha commentato così il paragone tra lui e Lukaku: "Abbiamo strutture simili e siamo due “mancinoni”. Se mettiamo dentro anche Adriano, facciamo il trio. A me Romelu piace perché segna, ma fa pure segnare: ne trovi pochi di attaccanti così in giro. È uno dei migliori, stop. Lewandowski e Benzema rubano l’occhio per la qualità, ma Lukaku è lì. Ha un fisico diverso, ma “vede” come loro. Vede la porta e il passaggio".