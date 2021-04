Vieri provoca: "Vi piacerebbe Pjanic all'Inter?". Cassano: "Con Conte non giocherebbe"

Nel corso di uno dei suoi interventi su BoboTv, Antonio Cassano ha parlato dell'ipotesi, lanciata da Vieri, di un ritorno in Italia di Miralem Pjanic, proprio nella squadra che è vicinissima a festeggiare lo Scudetto: "Sarebbe assolutamente perfetto per l'Inter, ma con questo allenatore all'Inter non giocherebbe. Al posto di Brozovic? Non è lo stesso tipo di giocatore e comunque per Conte esistono solo 13-14 giocatori, non credo che possa considerare una coesistenza tra Brozovic e Pjanic".