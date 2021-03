Villar: "Alla Roma gioco tanto e mi sento importante. Per questo sogno l'Europeo in estate"

Protagonista all’Europeo Under 21 con la sua Spagna, il centrocampista della Roma Gonzalo Villar ha parlato a El Partidazo de COPE della sua stagione, delle sue ambizioni e dei suoi sogni. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: “Alla Roma sto giocando tanto e mi sento importante per la squadra. L’Europeo con l'Under 21? In squadra non abbiamo un Sergio Ramos, uno che comanda il gruppo. Ma come squadra puntiamo al massimo, a vincere tutto. Un posto all’Europeo con la Spagna di Luis Enrique? Mentirei se dicessi che non ho la speranza di andarci. Luis Enrique ha già dimostrato di avere fiducia nei giovani e per me è sempre stato un vero e proprio sogno”.