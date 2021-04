Villarreal in dominio, Arsenal non pervenuto: iberici avanti 2-0 dopo 45', a segno anche Albiol

Termina col doppio vantaggio del Villarreal il primo tempo della semifinale di Europa League in corso all'Estadio de la Cerámica di Vila-Real: per i padroni di casa vantaggio pienamente meritato, anche in virtù di un avversario mai in partita e andato anche vicino al tracollo definitivo nel finale di frazione. Iberici dunque vicini a mettere una seria ipotetica sulla finale di Danzica.

Gara nervosa e giocata su buoni ritmi, imposti alla partita soprattutto dai padroni di casa, che si difendono con ordine e volume e colpiscono negli unici due tiri scagliati verso la porta di Leno. Il vantaggio arriva dopo dieci minuti, grazie ad un'azione personale di Chukwuenze che salta sul lato destro dell'area Xhaka e Ceballos e con un po' di fortuna serve l'accorrente Trigueros, il quale fulmina l'estremo difensore tedesco sul primo palo. L'Arsenal prova a farsi vedere in avanti ma Saka e Smithe-Rowe non sono in serata, così è ancora il Submarino Amarillo a trovare il gol, stavolta su calcio piazzato: Partey si dimentica di marcare Albiol, che sul secondo palo raccoglie una torre e batte ancora Leno. Per i Gunners da segnalare solo un calcio di rigore dapprima assegnato e poi 'ritirato', previo aiuto del VAR, per atterramento di Pepé: decisione ineccepibile, visto l'evidente controllo di mano dell'ivoriano.