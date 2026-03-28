Vlahovic accelera alla Continassa: nel mirino una maglia contro il Genoa

La Juventus prosegue la preparazione senza i 15 nazionali. Luciano Spalletti non molla la presa su chi è rimasto alla Continassa e ci sono tre giocatori che lavorano sotto l’occhio vigile dello staff: si tratta di Dusan Vlahovic, Arek Milik ed Emil Holm. I due attaccanti sono già tornati in campo contro il Sassuolo e adesso puntano il Genoa. DV9 e il bomber polacco si allenano intensamente con l’obiettivo di tornare tra i titolari. La sensazione è che, se queste due settimane di pausa daranno i loro frutti in termini di lavoro alla Continassa, Vlahovic potrebbe tornare in campo dal primo minuto contro il Genoa. Per quanto riguarda Holm, invece, si è allenato parzialmente in gruppo e sta lavorando per essere di nuovo convocato per la sfida di Pasquetta.

Conceicao punto di riferimento di Spalletti.

Da quando è sulla panchina della Juventus, Luciano Spalletti ha finalmente trovato un undici titolare. Infatti, con i suoi predecessori era pressoché impossibile capire quale fosse l’undici base dei bianconeri. Adesso la Juventus ha una sua identità chiara anche in termini di uomini. Uno dei titolari di Spalletti è senz’altro Francisco Conceicao. Il portoghese è uno dei giocatori più elettrici della Vecchia Signora e spesso, quando si accende, crea pericoli agli avversari. Anche contro il Sassuolo il numero 7 juventino è stato tra i migliori in campo. Certo, Conceicao ha ancora margini di miglioramento ed è il primo a essere consapevole di dover segnare di più e fare più assist. L’apporto del portoghese alla causa bianconera è sotto gli occhi di tutti, tant’è che ha attirato su di sé anche l’interesse del Liverpool. Ma Conceicao, dal ritiro del Portogallo, è stato chiaro: è già in un grande club e a Torino è felice. Il numero 7 bianconero è uno di quei giocatori di cui Spalletti si fida e da cui ripartire anche nella prossima stagione.

Licina impressiona anche in nazionale.

A gennaio, la Juventus ha preso dal Bayern Monaco Adin Licina. I bianconeri hanno visto nel talento tedesco un possibile prospetto per il futuro dalle grandi qualità. Licina è stato fin da subito aggregato alla Next Gen, ma ha avuto modo anche di allenarsi con la prima squadra. La Juventus non vuole accelerare il processo di crescita del tedesco e studia per lui un percorso a tappe graduali. Licina, però, ha fatto molto bene anche con la nazionale U19 della Germania e il club bianconero lo ha seguito con attenzione. Dopo la pausa tornerà alla corte di Brambilla, ma Spalletti lo monitorerà a distanza e magari farà un pensierino sulla possibilità di aggregarlo alla sua rosa per la tournée estiva. A luglio, la Juve lascerà la Continassa per andare in tournée e la squadra sarà impegnata tra Hong Kong e l’Australia. Il gruppo bianconero, ovviamente, non potrà essere fin da subito al completo, visto che a giugno ci saranno i Mondiali. Perciò Spalletti si porterà dietro dei giovani e Licina potrebbe essere uno di questi. Chiaramente, però, il tedesco dovrà finire bene la stagione con la Next Gen e, se si giocherà bene le sue carte, potrà magari vivere un’estate alla corte della prima squadra. Dopodiché, la Juventus deciderà se mandarlo a giocare in prestito in Serie B oppure se tenerlo nella sua seconda squadra.