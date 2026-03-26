Vlahovic sceglie la Juventus: pronto a ridursi l’ingaggio per restare

La Juventus, ieri, ha goduto del terzo giorno di riposo, ma alla Continassa si è rivisto Emil Holm. Lo svedese ha ripreso prima la preparazione poiché vuole tornare a disposizione per il match contro il Genoa. Nelle prossime ore, al JTC sono attesi anche Perin, Di Gregorio, Pinsoglio, Vlahovic, Milik, Boga, Thuram e Kelly. Il gruppo sarà piuttosto scarno, con i 15 nazionali che torneranno solo a partire dalla prossima settimana. Ma la buona notizia per Spalletti è che la gara contro il Genoa sarà lunedì, perciò comunque avrà un paio di giorni per poter lavorare con il gruppo al completo.

La Juventus e Vlahovic lavorano per trovare un accordo definitivo.

La Juventus e Dusan Vlahovic hanno deciso di proseguire insieme e la volontà reciproca delle parti è stata decisiva per riaprire i dialoghi di rinnovo. La trattativa va avanti e la società e l’entourage del giocatore stanno lavorando soprattutto sui bonus. Ballano alcuni milioni, perciò si deve mantenere la prudenza, ma la Juventus conta di poter chiudere entro questi dieci giorni di pausa. Lo stesso Vlahovic ha ribadito alla dirigenza che per lui non è una questione economica e questo aspetto ha agevolato e agevolerà la trattativa. Infatti, DV9 è pronto anche a rinunciare ancora a qualcosa pur di firmare il rinnovo. L’ingaggio di Vlahovic sarà di circa 6 milioni e l’accordo dovrebbe durare fino al 2028. Adesso si aspetta di sistemare gli ultimi aspetti per chiudere il discorso, un discorso che fino a pochi mesi fa sembrava chiuso e che invece si è riaperto a sorpresa, con lo stesso bomber serbo che non si aspettava più una proposta della Juventus. Le cose sono cambiate anche e soprattutto grazie a Spalletti, che ritiene Vlahovic centrale nel suo progetto tecnico.

Holm si giocherà la conferma.

Emil Holm è arrivato alla Juventus a fine gennaio e si è fermato quasi subito, visto che il suo stop è arrivato dopo la gara contro l’Inter di metà febbraio. Adesso lo svedese è al lavoro per tornare a disposizione di Luciano Spalletti. Il suo obiettivo è essere convocato per la gara contro il Genoa. Holm ha come obiettivo quello di restare alla Juventus anche dopo il prestito che scadrà a giugno. Per ora ha giocato poco o nulla, ma spera di poter mettere in difficoltà il tecnico di Certaldo nel finale di stagione. Certo, portare via il posto a Kalulu non sarà facile. Il francese è un punto fermo della Juventus e Holm avrà di fronte a sé una montagna molto alta da scalare, però ci vorrà provare. Al momento il suo riscatto non sembra essere scontato, ma il giocatore ha deciso di rinunciare a un giorno di vacanza per lavorare in anticipo alla Continassa. Holm ha passato qualche giorno a Portofino, ma ha già fatto rientro a Torino per provare a convincere Spalletti a dargli una chance.