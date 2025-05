Focus TMW Vlahovic verso l'addio, Kolo Muani anche. Un altro anno zero per la Juventus?

Sarà l'ennesimo anno zero per la Juventus? Vedendo chi può andare via, la risposta è chiara: sì. Perché ci sono diversi punti di domanda che verranno sciolti solo dopo domenica sera, quando arriverà la sentenza: Champions League oppure bilancio da lacrime e sangue (un'altra volta)? Chiaramente il primo nome che viene in mente è quello di Dusan Vlahovic: è in scadenza fra un anno, guadagna 23 milioni di euro lordi, finirà sul mercato per una trentina. Servirà trovare anche chi accetterà di puntare su di lui dopo tre stagioni e mezza che non sono andate come da aspettative, in particolare quest'ultima dove è stato schiacciato dalle aspettative.

Tanti prestiti.

In diversi potrebbero salutare perché non hanno convinto. Francisco Conceicao era stato confermato a reti unificate, ora rischia di non essere scelto fra i riscatti della prossima annata. Kolo Muani ha avuto un impatto straordinario, poi si è adattato all'andazzo - certo non straordinario in attacco, anche con Tudor - mentre Renato Veiga costa troppo.

Qualche cessione per finanziare il mercato.

Douglas Luiz potrebbe essere rispedito in Premier, ma solo con valutazione altissima, non sarà semplice. Poi, come l'anno scorso, ci sono i gioielli che tra giovanili e acquisti a basso costo possono essere plusvalenze importanti. Da Cambiaso a Savona, passando per Adzic (verrà prestato, non ceduto), ma soprattutto Yildiz. In caso di mancata Champions sarà messo sul mercato, anche se in pochi hanno la sua qualità a quest'età.