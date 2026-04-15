Yildiz a parte, allarme per Spalletti: rischio forfait contro il Bologna

La Juventus, ieri, è tornata alla Continassa per preparare la gara contro il Bologna. Ci sono buone notizie per Luciano Spalletti, visto che i giocatori che a Bergamo non erano al top si sono ripresi senza troppi strascichi. L’unico che ha ancora a che fare con i postumi dei suoi problemi fisici è Kenan Yildiz. Il turco ha un’infiammazione al ginocchio che lo tormenta da diversi mesi. Prima della gara contro l’Atalanta, Yildiz non era al meglio, tanto che è stato in dubbio fino all’ultimo. Ieri, il numero 10 bianconero ha lavorato a parte ma punta comunque ad essere a disposizione per il match contro il Bologna, ma qualcosa in più si capirà nei prossimi giorni. Perciò ad oggi Yildiz resta in dubbio per domenica.

Locatelli vicino al rinnovo.

Damien Comolli, lunedì, durante il suo intervento a Pinerolo, era stato chiaro, spiegando che presto sarebbe arrivata qualche novità in merito a dei rinnovi contrattuali. Uno di questi prolungamenti sarà quello di Manuel Locatelli. Il capitano della Juventus sta per legarsi ai bianconeri fino al 2030 o al 2031. I dialoghi sono ben avviati e presto potrebbe arrivare la fumata bianca. Locatelli si è ritagliato un ruolo da protagonista nello scacchiere tattico di Spalletti e così ha convinto la società a blindarlo. Il suo rinnovo sembra essere davvero imminente e presto il giocatore potrebbe essere convocato in sede per la firma. Quello di Locatelli sarebbe il quarto rinnovo voluto dalla dirigenza dopo quelli di Yildiz, McKennie e Spalletti. Il capitano della Juventus è pronto a legarsi sempre di più ai colori bianconeri e a portare avanti quello che è sempre stato il suo sogno di bambino: diventare un giocatore della sua squadra del cuore, ovvero la Vecchia Signora.

Spalletti ritroverà McKennie.

Un altro degli insostituibili per Luciano Spalletti è Weston McKennie. L’americano, contro l’Atalanta, era assente per squalifica e la sua assenza non è passata inosservata, anche se Holm non ha sfigurato nel ruolo di esterno di destra. Adesso, però, McKennie è pronto a tornare a disposizione e a riprendersi il posto da titolare. L’americano, fino ad ora, in Serie A ha segnato 5 gol e ha fatto 5 assist. L’ultima rete è arrivata di recente nel match contro il Genoa. Dunque, domenica contro il Bologna, McKennie sarà di nuovo sulla fascia destra, pronto a dare il suo contributo. Resta, invece, da capire se dal primo minuto si rivedrà Kenan Yildiz oppure no. Inoltre, l’altro dubbio riguarderà la punta centrale, con Boga che è reduce dal gol contro l’Atalanta. L’ivoriano potrebbe essere confermato come falso nove, ma resta in piedi anche l’ipotesi David. Il canadese non ha giocato dal primo minuto a Bergamo anche perché era acciaccato, perciò non è da escludere che contro il Bologna possa giocarsi le sue chance dall’inizio.