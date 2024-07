Zaccagni scioglie le riserve: ecco il suo nuovo numero di maglia con la Lazio

vedi letture

Nell'amichevole in corso fra la Lazio e la Triestina, le attenzioni di appassionati ed addetti ai lavori sono puntati soprattutto su Mattia Zaccagni, da pochi giorni rientrato in gruppo dopo l'Europeo con la Nazionale di Luciano Spalletti. Per lui si preannuncia una annata di grande responsabilità, quella che sembra volergli dare il nuovo tecnico Marco Baroni.

E la fiducia del tecnico si traduce anche nel numero di maglia che il centrocampista porterà sulle spalle, di fatto indicato dalla scelta fatta già per l'amichevole di oggi dallo stesso giocatore: per la prima volta infatti Zaccagni è sceso in campo con la maglia numero 10 sulle spalle, lasciata libera da Luis Alberto. Una notizia che già era circolata negli scorsi giorni come possibile, e di fatto ufficializzata con questa decisione di Zaccagni.

Attualmente Zaccagni, a testimonianza del suo nuovo ruolo di leader del gruppo, è anche il giocatore più pagato della rosa con gli oltre 3 milioni di stipendio, non essendoci più i contratti da 4 e più milioni. Sarà tra i rigoristi, se non il rigorista assoluto del gruppo biancoceleste, vista la contemporanea partenza anche di Ciro Immobile.