Zalewski e la Roma, torna il sereno. Da ieri in gruppo, si tratta anche il rinnovo

Pace quasi fatta tra Nicola Zalewski e la Roma. Messo fuori rosa un paio di settimane fa, il terzino polacco da ieri è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Non solo: come scrive la 'Gazzetta dello Sport', gli ultimi colloqui hanno riaperto in maniera decisa la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Zalewski non sarà a disposizione per la sfida di domani contro l'Athletic Club di Bilbao, ma già dal successivo impegno in campionato potrebbe tornare a disposizione di mister Juric.

E a proposito del manager croato, questo il pensiero di Ivan Juric sulla squadra che ha trovato a Trigoria dopo essersi insediato a sorpresa alla guida dei giallorossi dopo appena quattro giornate di campionato: "Ho trovato i ragazzi estremamente dispiaciuti per l'esonero di De Rossi. Erano molto sinceri con me a dire che gli dispiaceva tanto. È una cosa che ho apprezzato tanto, perché a volte i giocatori nascondono queste cose, invece in loro si vedeva che erano tristi, che avevano dato tutto e che non erano riusciti a fare buoni risultati".

E ancora: "In questi giorni penso che abbiano lavorato bene, certi concetti loro possono applicarli senza problemi, li hanno fatti specialmente l'anno scorso, per cui è importante fare prestazioni così, anche i giocatori magari fischiati riusciranno a cambiare la storia. A livello emotivo questi ragazzi erano dispiaciuti per l'esonero e vogliono dare tutto per la Roma".