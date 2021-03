Zambrotta: "A Pirlo bisogna dare tempo, i grandi tecnici sono quasi sempre ex centrocampisti"

L'ex esterno della Juventus ha parlato ai taccuini di Tuttosport di Andrea Pirlo: "I grandi tecnici sono quasi sempre degli ex centrocampisti. Penso a Guardiola, Ancelotti, Conte... A Pirlo bisogna dare tempo, ha debuttato in panchina in una stagione senza precampionato. La cosa importante è che Andrea sia sempre sereno e convinto delle proprie idee. A me ricorda un po’ Ancelotti nei rapporti con i giocatori. Ha già vinto la Supercoppa ed è in finale di Coppa Italia. In campionato mancano ancora molte partite. I conti vanno fatti alla fine".