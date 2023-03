Zazzaroni: "Ho fatto verifiche a Napoli. Osimhen ci sarà all'andata contro il Milan in Champions"

In un'intervento a Radio 24, nella trasmissione "Tutti Convocati", Ivan Zazzaroni ha dato un aggiornamento importante sulle condizioni fisiche di Victor Osimhen, che non sarà presente nella sfida di domenica contro il Milan in campionato a causa di una lesione distrattiva, come comunicato dal club azzurro sul proprio sito ufficiale: "Ho fatto le mie verifiche a Napoli e vi posso assicurare che mi hanno detto che Osimhen recupererà sicuramente per l'andata di Champions League contro il Milan, non è un infortunio grave".