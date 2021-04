Zero minuti e un rosso, tre gare in quasi quattro stagioni. Ora Pinsoglio può giocare dal 1'

Carlo Pinsoglio, trentuno anni, è il terzo portiere della Juventus. Squalificato Buffon, con Szczesny a rischio forfait e in attesa dei risultati del tampone, potrebbe clamorosamente giocare il derby di domani contro il Torino. In questa stagione, zero minuti e un rosso, dalla panchina. Da quando è arrivato in bianconero ha giocato soltanto una volta per 90': è la quarta stagione a Torino per l'estremo difensore. Nella prima, 27' e un gol subito nel 2-1 al Verona, ultima di campionato il 19 maggio del 2018 che è coinciso col suo esordio.

90' giocati, due gol subiti L'unica gara che ha giocato per intero è stata l'ultima di due stagioni fa. Sempre alla trentottesima, Sampdoria-Juventus 2-0, reti di Defrel e Caprari. E anche nella scorsa stagione ha giocato, 18' da subentrato, all'ultima di campionato con la Juve che ha perso 3-1 in casa contro la Roma. L'ultima stagione da portiere titolare? Quella 2016/2017, a difendere i pali del Latina.