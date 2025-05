Zirkzee torna d'attualità per l'attacco dell'Inter: l'idea è un prestito con diritto di riscatto

Il futuro dell'attacco dell'Inter potrebbe essere Joshua Zirkzee. Dopo una stagione in cui le alternative a Lautaro Martinez e Marcus Thuram non hanno pienamente convinto, con Arnautovic, Sanchez e il più recente Taremi (oltre a Correa) che non hanno offerto garanzie di continuità e incisività, il club nerazzurro sta valutando con attenzione il profilo dell'attaccante olandese, rivela il Corriere dello Sport.

L'idea di Ausilio sarebbe quella di proporre al Manchester United, attuale detentore del cartellino di Zirkzee, un prestito con diritto di riscatto. Questa formula permetterebbe di valutare concretamente il giocatore nel contesto del calcio italiano e, al verificarsi di determinate condizioni, di trasformare l'operazione in un acquisto definitivo. Un anno fa, i "Red Devils" investirono 40 milioni di euro per strappare Zirkzee al Bologna, una cifra non esorbitante per un attaccante con le sue potenzialità, che peraltro ha visto il suo valore di mercato leggermente diminuire negli ultimi dodici mesi. Anche l'ingaggio percepito dall'olandese, circa 3.5 milioni di euro a stagione più bonus, rientrerebbe nei parametri economici sostenibili per l'Inter, in linea con la nuova "vision" del fondo Oaktree.

Le prossime settimane saranno decisive per comprendere la reale fattibilità dell'operazione. Zirkzee rappresenterebbe un'alternativa con caratteristiche diverse rispetto a Nico Paz, altro giovane talento seguito dal club. Tuttavia, il mercato dell'Inter per l'attacco non si ferma all'olandese: in caso di assalto del Napoli a Frattesi, potrebbe riaprirsi la pista che porta a Giacomo Raspadori. Da non sottovalutare anche il profilo del giovane parmense Bonny, che però sembrerebbe più adatto a ricoprire il ruolo di quarto attaccante nella rosa nerazzurra.