Zoff su Donnarumma: "Non mi sarei creato problemi. Importante giocare con continuità"

vedi letture

A pochi giorni dall'inizio dell'Europeo, l'ex portiere della Nazionale Dino Zoff ha rilasciato una intervista ai microfoni della 'Rai': "L'Italia sarà senz'altro protagonista. Poi vincere non è mai automatico, ma che se la possa giocare credo proprio di sì".

Cosa pensi della situazione? Donnarumma?

"Non mi sarei creato tanti problemi, gioca da 2-3 anni ed è in una grande squadra, oltre che in Champions League. Non credo quello economico potesse essere un problema e il giocare con tranquillità è un valore molto importante", ha detto.