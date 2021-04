Ag. Djuric: "Già parlato di rinnovo con la Salernitana, ma non c'è nessuna fretta"

Vittorio Sabbatini, agente dell'attaccante della Salernitana Milan Djuric, ha tracciato un bilancio sulla stagione del suo assistito ai microfoni di Tuttosalernitana.com..

Milan Djuric: quest’anno sta fornendo un contributo fondamentale alla causa granata, il tandem con Tutino ha portato i suoi frutti. Forse però sta mancando qualche gol…

"Intanto ne ha fatto segnare uno importantissimo qualche giorno fa, in una partita che fino al minuto 89’ sembrava volgere al peggio per la Salernitana. Credo che l’apporto del giocatore sia stato sostanziale".

A questo punto della sua carriera, vista l’età e la maturità raggiunta, possiamo dire che a Djuric la B stia un po’ stretta?

"Dal punto di vista meritocratico, dico di sì. Francesco Caputo è arrivato in Serie A dopo aver compiuto i 30 anni, non vedo perché non possa farlo anche Djuric. Ora però siamo in un periodo molto delicato per la Salernitana, credo che ogni parola pronunciata può essere di troppo. È più opportuno, invece, restare concentrati sull’obiettivo, che sarebbe storico per il giocatore e per la squadra".

C’è quel contratto in scadenza nel 2022. Con la Salernitana ne avete già parlato?

"Se ne è parlato a più riprese, ma data proprio la delicatezza del momento sarebbe più opportuno parlarne in futuro. Il ritmo di questo campionato poi è davvero asfissiante. In ogni caso, non c’è nessuna fretta particolare: la scadenza, appunto, è prevista per il 2022, quindi il tempo per intavolare una trattativa come si deve abbonda".

Una Salernitana con il vento in poppa così, se la aspettava? Forse sarebbe anche arrivato il momento di sbilanciarsi…

"Penso che il direttore sia stato abile, quest’anno, a costruire un ottimo organico. Il lavoro di Fabiani, della società tutta e dell’allenatore sta portando incontrovertibilmente i suoi frutti. Con un organico del genere, era lecito sperare in maniera ancora più positiva rispetto agli anni scorsi".