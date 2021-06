Alessandria, Di Masi: "In C tanti tecnici bravi, ma Longo è diverso anche per le ambizioni"

vedi letture

Dalle colonne del Corriere di Torino, è intervenuto il presidente dell'Alessandria Luca Di Masi, che ha parlato della promozione dei grigi: "Non ce ne siamo ancora resi conto. Anche se non dobbiamo metterci comodi, perché bisogna stare sempre sul pezzo. Abbiamo fatto una squadra di uomini e di lottatori. Potenzialmente, magari meno forte di altre, penso al 2016/17, ma questo è un gruppo da battaglia. Longo? Averlo preso è stata una mossa vincente. Con i dirigenti ci siamo detti che non volevamo lasciare nulla di intentato, anche se eravamo lontano dalle prime due: e allora abbiamo scelto un profilo diverso. Ci sono tanti tecnici bravi, con i quali puoi tentare di vincere la C, anche noi li abbiamo avuti, ma Longo è diverso, anche per le sue ambizioni. Come lui e il suo staff, in otto anni di C, non ho visto nessuno. E poi, qualche acquisto azzeccato".