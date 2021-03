Ascol, Sottil felice a metà: "Punto importante, evitabile giallo a Dionisi"

Quando si pareggia in casa sembra sempre una cosa brutta ma non è sempre cosi. Ci sono anche gli avversari e stasera avevamo davanti una squadra forte. Potevamo passare in vantaggio con Bidaoui, solitamente è molto preciso ma stavolta non è andata bene. Potevamo forse fare qualcosa in più nei minuti finali. Non vuole essere una critica, sapete che io elogio sempre i ragazzi ma so di avere giocatori bravi nell'attaccare lo spazio. Potevano avere più incisività. Brosco e Avlonitis avevano clienti scomodi e comunque hanno fatto una buona partita e non abbiamo preso gol. Muoviamo la classifica e ci prepariamo per Cosenza. Sabiri è un giocatore particolare, l'ho sostituito perchè con Dionisi e Cangiano cercavo la spinta offensiva che non è arrivata. L'ammonizione di Dionisi? Era evitabile e pesa parecchio. Avevo la percezione che stavamo prendendo campo e loro stavano scendendo quindi ho inserito Parigini e Cangiano che spesso hanno cambiato le partite, potevano darmi qualche guizzo e tiro in più. Era una partita delicata e non volevo comunque perdere gli equilibri. Il pareggio non spezza le ambizioni di salvezza diretta ma ci fa continuare la striscia di risultati positivi". Queste le parole del tecnico dell'Ascoli Andrea Sottil riportate dai colleghi di PicenoTime.