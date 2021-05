Ascoli, ag. Dionisi: "Polito l'ha voluto fortemente, non vediamo motivi per cambiare squadra"

Dopo aver contribuito in maniera decisiva alla salvezza dell’Ascoli l’attaccante Federico Dionisi è destinato a vestire ancora la maglia bianconera. Lo conferma il suo agente Roberto Ottaviani a Picenotime.it: “Non avevamo dubbi che Federico potesse impattare in maniera importante, nonostante la classifica, ad Ascoli. Si è presentato con le giuste motivazioni, si è preso le sue responsabilità ed è stato all’altezza delle attese. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. L’Ascoli lo voleva già a settembre, poi a gennaio il ds Polito, facendo anche leva sul rapporto personale costruito ai tempi della Salernitana, ha cercato nuovamente in maniera insistente e si sono create le giuste condizioni per far sì che l’operazione potesse andare in porto. - continua l’agente del calciatore – Ad Ascoli è stato accolto benissimo da tutto l’ambiente e si è sentito subito a casa per questo siamo molto tranquilli sul futuro. Ha altri due anni di contratto e spera di poter ottenere traguardi più importanti rispetto alla salvezza di quest’anno. Non vediamo motivi validi per cambiare, ci sono le condizioni ottimali per continuare questo percorso”.