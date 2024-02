Ufficiale Ascoli, c'è la risoluzione con Bucchi e il suo staff. La nota dei marchigiani

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica la risoluzione consensuale dei contratti con l’allenatore Cristian Bucchi, il suo collaboratore tecnico Flavio Giampieretti e il preparatore atletico Iuri Bartoli".

Dopo l'anticipazione di questa mattina arriva anche il comunicato ufficiale del club marchigiano a confermare la risoluzione del contratto con il tecnico Bucchi a un anno dall'esonero e con un anno e mezzo d'anticipo sulla scadenza naturale (giugno 2025).

Bucchi era rimasto in carica all’Ascoli per 25 partite nella stagione 2022-23 in cui aveva conquistato 29 punti, frutto di sette vittorie, otto pareggi e dieci sconfitte, venendo esonerato dopo il 3-0 contro il Cittadella che portava a cinque le gare senza vittorie e con un solo pari (in casa della SPAL).