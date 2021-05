Ascoli, fissato il prezzo per il fantasista Sabiri. Serviranno 3 milioni per prenderlo

Abdelhamid Sabiri sarà uno degli uomini mercato della prossima estate. L'Ascoli ne è consapevole e per questo avrebbe già fissato il prezzo per la cessione del fantasista classe '96 arrivato appena un anno fa. Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico infatti il calciatore sarebbe valutato 3 milioni di euro, soldi che farebbero molto comodo all'Ascoli per essere poi reinvestiti sul mercato per costruire una squadra che possa puntare a qualcosa di più che la salvezza.