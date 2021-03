Ascoli, Leali: "Contento di aver contribuito al pareggio. A Pescara per una grande prestazione"

Dopo il pareggio contro il Venezia, il portiere dell'Ascoli Nicola Leali ha commentato: "Sono contento di aver contribuito ad ottenere un pareggio importante contro un Venezia che ci ha attaccato bene e che ha creato tanto. Siamo stati bravi alla fine a pareggiarla. In occasione del gol avversario c'è stato un errore da parte nostra, forse più di uno, rivedremo il video e valuteremo bene in settimana. Nel primo tempo gli avversari sono stati bravi ad inserirsi in continuazione, noi invece sbagliavamo le uscite, a volte uscivamo in ritardo. E questo ha fatto sì che il Venezia fosse in superiorità in più zone del campo. Martedì a Pescara non ci sarà il nostro capitano, sarà un'assenza importante, ma dovremo andare lì per fare una grande prestazione".