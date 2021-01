Ascoli, Pierini e Tupta verso l'addio. Torneranno rispettivamente a Sassuolo ed Hellas

Per Lubomir Tupta e Nicholas Pierini l'avventura ad Ascoli appare terminata specialmente dopo i tanti arrivi – Stoian, Bidaoui, Simeri e prossimamente Dionisi – dalla trequarti in su. I due, che hanno collezionato rispettivamente 11 e 12 presenze, secondo quanto riferito dal Corriere Adriatico sono in procinto di tornare all'Hellas Verona, lo slovacco, e Sassuolo, l'italiano, che poi probabilmente cercheranno loro una nuova sistemazione per la seconda parte di stagione.