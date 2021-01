Ascoli, Pulcinelli: "Nonostante ci diano con un piede e mezzo nella fossa, io ci credo"

“Grazie ragazzi, nonostante ci danno con un piede e mezzo nella fossa. Ma io ci credo e insieme a voi lotterò fino alla fine. Non sarà facile, per ora bene così. Fate buone vacanze”. Così il patron dell'Ascoli Massimiliano Pulcinelli si sfoga su Instagram contro chi dà per spacciata la squadra bianconera ancora ultima in classifica nonostante una striscia positiva nelle ultime tre giornate di campionato.