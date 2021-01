Ascoli, Sottil: "Felice dei tre nuovi acquisti". Fra i convocati otto assenti per scelta tecnica

In vista della trasferta di Cittadella il tecnico dell’Ascoli Andrea Sottil ha parlato anche del tema mercato con il club marchigiano fra i più attivi in questi giorni: “Dopo la pausa ho ritrovato bene tutti i ragazzi, si sono presentati in buone condizioni e abbiamo svolto una bella settimana di lavoro, anche molto intenso. Ora ci aspetta una partita importante, contro una squadra che ormai non è più una sorpresa, ma una certezza, ogni anno fa campionati di vertice, ma noi siamo pronti ad affrontarli. Non c’è nulla di impossibile e vogliamo continuare a fornire prestazioni convincenti e portare a casa dei punti. - continua Sottil come riporta il sito del club – I tre nuovi arrivati erano nei nostri piani e sono contento. Pinna è arrivato molto preparato fisicamente, Stoian è un ragazzo che non scopro certo io, è un giocatore di grande qualità, come Bidaoui, che è un ottimo calciatore, con caratteristiche importanti, bravo nell’uno contro uno, molto veloce. Questi ultimi due devono ritrovare un po' di forma, ma stiamo facendo dei programmi personali per portarli a livello di tutto il resto della rosa”.

Sono 24 i giocatori convocati da Andrea Sottil per la sfida contro il Cittadella. Presenti i nuovi acquisti Stoian e Pinna, mentre non è ancora disponibile Biadaoui a cui si aggiunge l’infortunato Sabiri. Convocati i giovani Bolletta (2004) e Franzolini (2003). Tanti infine i giocatori esclusi per scelta tecnica e destinati a lasciare il club in questa finestra di mercato: Lukas Spendlhofer, Daniele Sarzi Puttini, Simone Sini, Christos Donis, Aly Malle, Apostolos Vellios, Edoardo Tassi e Ricardo Matos.

Questa la lista completa:

Portieri: Bolletta, Leali, Sarr

Dfensori: Avlonitis, Brosco, Corbo, Kragl, Pinna, Pucino, Quaranta, Tofanari

Centrocampisti:Buchel, Cavion, Eramo, Franzolini, Gerbo, Lico, Saric

Attaccanti: Bajic, Cangiano, Chiricò, Pierini, Stoian, Tupta