Benevento, difficile la permanenza di Gaich. Sull'argentino c'è il Racing de Avellaneda

Dopo la retrocessione in Serie B la permanenza di Adolfo Gaich al Benevento appare molto difficile, nonostante il club possa far valere un'opzione per il rinnovo del prestito per un'altra stagione. Il classe '99 però non resterebbe volentieri in Serie B e per questo l'addio a fine stagione appare scontato con, come riporta Il Corriere dello Sport, sullo sfondo il Racing de Avellaneda che avrebbe già avviato i contatti con il CSKA Mosca, proprietario del cartellino, per riportare l'attaccante in Argentina.