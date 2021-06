Berra fra Pordenone e Bari. L'agente: "Situazione in evoluzione, non escludo nulla"

Pordenone o Bari? Per Filippo Berra è questo il primo nodo da sciogliere. Il terzino in estate si era trasferito in Friuli dalla Puglia in prestito e ora le due società dovranno decidere quale sarà il suo futuro. Intervistato da Tuttobari.com l'agente del calciatore Stefano Antonelli non ha escluso alcuna soluzione per il difensore: Il Pordenone ha cambiato allenatore, scegliendo Massimo Paci. Vedremo le intenzioni sia del club neroverde che ovviamente anche del Bari. Berra era in prestito con diritto, ma la sua situazione mi sento di dire si deve ancora evolvere. Noi ci metteremo a disposizione scegliendo la soluzione migliore sia per il giocatore che per i club. Berra è stato bene a Pordenone, come è stato bene a Bari. Per questo non escludo alcuna soluzione al momento”.