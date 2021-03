Bjorkengren: "Lecce club importante, qui ho tutto per crescere. Promozione? Non sarà facile"

Intervistato da Calciolecce.it il centrocampista giallorosso John Bjorkengren ha parlato dei suoi primi mesi in Italia e della voglia di essere protagonista nel finale di stagione per conquistare la promozione in Serie A: “Non è stato facile lasciare il Falkenberg perché è casa mia e lì sono stato benissimo, ma quando è arrivata la chiamata del Lecce ho provato grande orgoglio e soddisfazione perché si trattava di un club importante con un progetto serio in cui potevo essere protagonista. All’inizio dovevo ambientarmi, era tutto nuovo e ovviamente ho incontrato delle difficoltà, ma le avevo messe in preventivo. Inoltre la positività al Covid-19 ha complicato le cose, ma una volta superato il periodo ho assimilato le idee del tecnico e del calcio italiano. Qui c'è tutto per crescere e fare bene. - continua Bjorkegren – Il mister non smette mai di darmi consiglio, sia in allenamento sia a gara in corso, vuole sempre tanta intensità senza però far perdere equilibrio alla squadra. Corsa promozione? Siamo consapevoli che ci attendono delle finali da qui alla fine e che per farcela dobbiamo affrontare questo cammino step by step. . Sappiamo di dover lottare su ogni pallone per raggiungere l’obiettivo e faremo il massimo restando sempre concentrati sulla prossima partita. Dunque, ad oggi, pensiamo solo e soltanto alla Salernitana che è una delle rivali per la promozione. Le altre? L’Empoli si è dimostrato molto forte, il Monza ha una grande rosa, ma se vogliamo arrivare lontano dobbiamo guardare in casa nostra e lavorare per esprimerci al meglio consapevoli che non sarà per nulla facile”.