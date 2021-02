Brescia, i primi frutti della cura Clotet: Ayè è sbocciato. Quattro gol in tre gare

È ancora presto per tracciare un bilancio del lavoro di Pep Clotet sulla panchina del Brescia nonostante la striscia positiva (due pareggi e una vittoria) inanellata dalla squadra nelle ultime tre gare, ma di certo il suo arrivo ha dato la scossa a quel Florian Ayé che prima di queste ultime giornata non aveva inciso quanto ci si aspettava da lui.

Nelle prime diciannove gare giocate sotto le gestioni Delneri, Lopez e Dionigi, infatti il francese classe ‘97 aveva collezionato appena due reti, con tre assist, mentre da quando è arrivato lo spagnolo in panchina i suoi numeri si sono raddoppiati: quattro gol in tre gare di cui due decisivi come il gol al 90° che è valso il pari in rimonta contro il Lecce e quello contro il ChievoVerona nell’ultimo turno che è valso il ritorno alla vittoria delle Rondinelle. In attesa del miglior Donnarumma il Brescia si coccola il nuovo Ayè con la speranza che questa condizione possa durare il più a lungo possibile per allontanare la zona retrocessione e magari puntare a un posto nei prossimi play off.