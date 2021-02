Brescia in vantaggio 1-0 in casa dell'Entella dopo 45': decisiva la rete di Aye

Il Brescia termina in vantaggio il primo tempo della sfida esterna contro il Cosenza grazie alla rete di testa di Aye siglata al 25' su cross di Bjarnason. Punti virtualmente molto importanti per il club di Cellino che in questo modo uscirebbe dalla zona play off mentre i liguri si ritroverebbero sempre più ultimi in classifica. Ma c'è ancora un intero tempo da disputarsi.

