Brescia, talismano Cistana. Con lui solo cinque sconfitte in due campionati di Serie B

Andrea Cistana non è solo uno dei difensori più promettenti del panorama italiano, ma anche un vero e proprio talismano del Brescia che con lui in campo, in Serie B, è praticamente imbattibile. Il centrale classe ‘97 ha infatti disputato 38 gare con le Rondinelle in cadetteria (fra il campionato attuale e quello della promozione) uscendo sconfitto dal campo solo in cinque occasioni, di cui una fu la sfida-passerella contro il Benevento. Con Cistana in campo, come riferisce Tifobrescia.it, tutta la difesa appare più solida e sicura – indipendentemente dal compagno che lo affianca – visto che nelle sue otto gare stagionali sono stati ben quattro quelle chiuse dai lombardi senza gol al passivo, mentre senza di lui nelle altre 24 occasioni solo in due gare la porta è rimasta inviolata. Statistiche che fanno aumentare i rimpianti per il lungo infortunio che lo ha tenuto ai box in questa stagione.