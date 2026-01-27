Ufficiale
Carrarese, Scheffer Bracco rientra dal prestito alla Torres e va all'Ospitaletto
Carrarese Calcio 1908 rende noto che il calciatore Mateo Scheffer Bracco rientrerà anticipatamente dal prestito alla società Torres Calcio.
Contestualmente, il calciatore argentino, proseguirà l’attuale stagione sportiva con la maglia dell’Ospitaletto Franciacorta, squadra militante in Serie C, nella quale si trasferirà a titolo temporaneo sino a giugno 2026.
Il Club di Piazza Vittorio Veneto coglie l’occasione per augurare al ragazzo un felice proseguo della carriera professionale.
