Ufficiale

Beltran saluta la Fiorentina e la Serie A: il Vikingo va in prestito secco al Valencia

Beltran saluta la Fiorentina e la Serie A: il Vikingo va in prestito secco al Valencia
© foto di Federico De Luca 2025
ieri alle 23:15Serie A
di Giacomo Iacobellis

Mancava soltanto l'ufficialità, adesso c'è anche quella: Lucas Beltran lascia la Fiorentina e si accasa al Valencia. Il Vikingo, come raccontato nelle scorse ore, parte in prestito secco oneroso per un milione di euro che gli spagnoli verseranno ai viola. Di seguito il comunicato del club gigliato: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo oneroso, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Beltran al Valencia CF".

Il comunicato ufficiale del Valencia
"Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con l'ACF Fiorentina per l'acquisto in prestito di Lucas Beltrán. L'attaccante argentino arriva al Mestalla fino al termine della stagione in corso. Il ventiquattrenne è un attaccante agile e completo, dotato di notevole capacità di collegamento e propensione ad attaccare gli spazi e creare pericoli. Formatosi nel vivaio dell'Instituto de Córdoba, all'età di 15 anni ha firmato per il River Plate, uno dei club più prestigiosi del suo Paese.

Dopo una stagione e mezza in prestito al Club Atlético Colón, dove ha acquisito esperienza e ha giocato in competizioni come la Copa Libertadores, Beltrán è tornato al River Plate, dove ha fatto parte della squadra vincitrice della Liga Profesional, segnando 16 gol nel 2023. Si è poi trasferito in Italia, firmando per l'ACF Fiorentina. Durante la sua permanenza nel club, ha giocato 98 partite ufficiali, segnando 16 gol e fornendo 9 assist in due stagioni. Uno dei suoi momenti più importanti è arrivato nel maggio 2024, quando ha segnato il gol contro il Club Brugge che ha assicurato all'ACF Fiorentina un posto nella finale della UEFA Europa Conference League. È l'ultimo acquisto dell'attacco del Valencia CF, dove vivrà la sua prima esperienza nella Liga".

