ChievoVerona, mercato tranquillo: Dionisi in dirittura d'arrivo. Sirene estere per Pucciarelli

vedi letture

Per il ChievoVerona questa sessione di mercato non dovrebbe regalare grandi sussulti. Con il rientro di Vaisanen infatti la difesa è praticamente al completo. Il club è pronto a resistere alle richieste per il centrocampista Garritano, fra i più positivi in questa prima parte di stagione. Solo in attacco si dovrebbe muovere qualcosa con Manuel Pucciarelli, appena 13 minuti in campo quest'anno, con le valigie in mano: difficile un suo ritorno a Pescara, mentre sono più concrete le piste che portano in Svizzera o nei paesi arabi (Arabia Saudita ed Emirati). Per sostituirlo l'obiettivo è Federico Dionisi, in uscita dal Frosinone, per il quale i clivensi avrebbero superato la folta concorrenza. Il giocatore potrebbe arrivare a titolo definitivo regalando ad Aglietti un giocatore d'esperienza e qualità per alzare il livello dell'attacco.