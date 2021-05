Cittadella, Baldini sui playoff: "Proveremo a centrare un traguardo che mette brividi a pensarci"

vedi letture

Playoff ormai alle porte, e in casa Cittadella, dalle colonne del Corriere del Veneto - ed. Padova e Rovigo, è l'attaccante Enrico Baldini a fare il punto della situazione: "Fa sempre piacere segnare, ma già oggi stiamo già pensando al primo turno dei playoff. Con le partite così ravvicinate è giusto avere sempre l’attenzione alta. Come si vince una partita come quella di domani? Si vince anche con la testa, oltre che col fisico. Per poter vincere nei playoff secondo me devi tenere il pallino del gioco in mano, facendo correre a vuoto gli altri".

Una nota poi sul Brescia: "È un’ottima squadra e viene da un ottimo momento: ma dovrà fare la partita, perché può soltanto vincere. Credo che possa essere una buona cosa avere i due risultati su tre. Ora vorrei fare un’impresa con questa squadra e conquistare un traguardo che solo a pensarci mette i brividi. Ci proveremo. Questo è poco ma sicuro".