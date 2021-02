Cittadella, Gabrielli: "Il Monza si è costruito un'autostrada per la A. Noi un sentiero di montagna"

Il presidente del Cittadella Andrea Gabrielli ha parlato a Padovasport in vista della sfida contro il Monza soffermandosi anche sui rapporti con l’omologo brianzolo Silvio Berlusconi: “In classifica siamo vicini, ma gli obiettivi sono molto diversi, noi dobbiamo scendere in campo concentrati cercando di non sbagliare approccio o il Monza non ci perdonerà. Berlusconi-Galliani ha fretta di tornare a godersi il palcoscenico più alto del calcio italiano e si sono costruiti una comoda autostrada per la Serie A, mentre se non dovessimo riuscire in questa impresa l’avemmo fatta seguendo un sentiero di montagna tortuoso e in salita. Ma di certo il nostro panorama sarebbe migliore. - continua Gabrielli – Ricordo bene la serata in cui Berlusconi fu ospite di mio padre, si parlò anche del Cittadella che aveva conquistato la prima Seri B e lui si dimostrò molto interessato alla nostra esperienza nel calcio. Spero di incontrarlo allo stadio”.