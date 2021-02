Cittadella, si ferma anche Pavan: Venturato fa la conta degli assenti per il Monza?

Una sfida delicata quella che sabato attende il Cittadella, impegnato contro il Monza. E con mister Roberto Venturato alle prese con l'infermeria, soprattutto dopo la gara contro la Reggiana, che ha visto uscire malconci dal campo il difensore Luca Ghiringhelli, il centrocampista Nicola Pavan e l'attaccante Camillo Tavernelli: come riferisce Il Gazzettino - ed. Padova, per il primo si parla solo di affaticamento, mentre per l'attaccante di trauma contusivo alla coscia sinistra. I due, però, dovrebbero recuperare, cosa che invece non farà Pavan, vittima di una lesione di primo grado al muscolo semimembranoso della coscia sinistra.

Il classe '93 farà compagnia in infermeria ad Alessio Vita (problemi ai flessori della coscia sinistra), Frank Tsadjout (sublussazione acromion claveare alla spalla sinistra) e Valerio Mastrantonio (fastidio muscolare al retto femorale sinistro).