Cittadella, Venturato dopo il KO contro la Spal: "Su Rosafio rigore netto, gol di Floccari irregolare"

Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, dopo la sconfitta subita contro la Spal, ha dichiarato: “Ancora una volta siamo qui a commentare un rigore netto non dato per un fallo su Rosafio. Se ci sono i rigori bisogna darli, questo è giusto sottolinearlo con forza. Non abbiamo concesso nulla alla Spal che ha segnato un gol irregolare per fallo di Floccari su Adorni, un’altra situazione che ci ha penalizzato. Dispiace per la sconfitta perché ci sarebbe stato stretto persino il pareggio, ma dobbiamo mantenere l'equilibrio in un momento come questo”.