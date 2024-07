Ufficiale Cosenza, depositato il contratto di prestito di Fumagalli dal Como

Attraverso le pagine del sito ufficiale della Lega di Serie B si apprende del deposito del contratto di trasferimento temporaneo dell'attaccante Tommaso Fumagalli dal Como al Cosenza.

Dopo un lungo percorso in Serie D, nella passata stagione, per Fumagalli era arrivata la grande occasione del professionismo con la Giana Erminio, che lo aveva confermato anche per l'annata del ritorno in Serie C dopo aver vinto proprio il Girone D di quarta serie; a gennaio, poi, un altro grande step. Il classe 2000 finisce nel mirino del Como, poi promosso in Serie A, che lo preleva dalla formazione di Gorgonzola e lo fa esordire in Serie B.