Cosenza-Frosinone, le formazioni ufficiali: cambi in attacco per le due sqaudre

La sfida per rilanciarsi: perché sia il Cosenza che il Frosinone hanno necessità di fare punti. Per salvarsi i primi, per dare la sterzata non ancora arrivata i secondi.

Un match caldo, quindi, quello che dalle 14:00 si giocherà al "San Vito-Marulla" valido per la 27^ giornata del campionato di B.

Tra i lupi, se per Legittimo e Sciaudone si è prospettato un turno di riposo, Tremolada è in campo dal'1 a supporto del tandem offensivo Carretta-Gliozzi, con il primo che ha vinto il ballottaggio con Trotta e Sacko. Cambi in avanti anche per mister Nesta, che concede a Iemmello un turno di riposo per fare spazio a Novakovich e Ciano.

Le formazioni ufficiali:

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Tiritiello, Idda, Ingrosso; Gerbo, Petrucci, Ba, Crecco; Tremolada; Carretta, Gliozzi

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Szyminski, Brighenti, Curado; Salvi, Kastanos, Maiello, Gori, Zampano; Novakovich, Ciano.