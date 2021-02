Cosenza, Gerbo: "Il secondo rigore del Lecce non c'era. Chievo? Sarà la gara della vita"

vedi letture

Intervistato da Tifocosenza WebTV il centrocampista rossoblù Alberto Gerbo è tornato sulla sconfitta contro il Lecce soffermandosi anche su alcune decisioni arbitrali: “A Lecce abbiamo tirato poco in porta e potevamo fare meglio, soprattutto nel secondo tempo. Però si tratta di un problema relativo solo a questa gara perché in quelle precedenti avevamo concluso parecchio. Contro i giallorossi sono stati decisivi gli episodi, il loro primo rigore ci poteva stare, siamo stati sfortunati in quell’occasione, mentre il secondo per me non c’era e ci ha tagliato un po' le gambe. - conclude Gerbo parlando del Chievo – Sabato dovrà essere la partita della vita, quella da vincere ad ogni costo anche perché questa classifica non ci rappresenta”.