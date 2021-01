Cosenza, in arrivo anche il colpo a metà campo: Gerbo dall'Ascoli

Non solo Trotta e Montiel per l'attacco. Il Cosenza si appresta a chiudere anche per un rinforzo in mezzo al campo. Si tratta di Alberto Gerbo, classe '90 in uscita dall'Ascoli. Il giocatore ha infatti trovato l'accordo con il club calabrese e già lunedì sarà in città per le visite di rito e la firma sul contratto. Lo riferisce Tifocosenza.it spiegando che il giocatore sarebbe potuto arrivare già nella giornata di oggi ed essere a disposizione di Occhiuzzi per la sfida al Pordenone se Sottil, tecnico dell'Ascoli, non avesse bloccato la partenza.