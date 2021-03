Cosenza, Occhiuzzi dopo il pari contro il Vicenza: "Due punti persi, pensiamo alla prossima gara"

vedi letture

Il tecnico del Cosenza, Roberto Occhiuzzi, dopo il pareggio contro il Vicenza, ha dichiarato: “Sicuramente, vista anche la superiorità numerica, sono due punti persi. Non mi è piaciuto che dopo il gol ci siamo abbassati. Per quanto riguarda la rete su calcio d’angolo abbiamo cambiato modo di difenderci, ma se perdi i duelli aerei è normale che prendi gol. Dovevamo aggirarli quando eravamo in superiorità, crossare e portare uomini in area, girando velocemente palla. Ripeto, quando sei in undici contro dieci devi velocizzare la manovra. Dovevamo attaccare meglio la porta per portare a casa la vittoria. Ora pensiamo alla prossima sfida. Antzoulas era in difficoltà e l’ho dovuto sostituire. Avevamo pensato di togliere uno dei tre difensori ma ho inserito degli esterni per allargare il Vicenza e facilitare i traversoni verso gli attaccanti. Loro hanno riempito bene l’area avversaria ma i nostri cross erano troppo imprecisi.".