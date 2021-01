Cosenza, Occhiuzzi: "Non dobbiamo farci distrarre dal mercato. Con l'Entella sarà dura"

Il tecnico del Cosenza Roberto Occhiuzzi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Virtus Entella sviando sulle domande di mercato: “Onestamente al mercato ci penso la mattina o dopo l’allenamento perché magari incontro il direttore e parliamo di queste cose, ma in campo pensiamo tutti ad altro, ci attende una gara molto difficile e delicata, contro una squadra che sta uscendo da un periodo brutto, forte e con un allenatore che stimo tantissimo. Sarà una gara difficile, cercheremo di non rendergli la vita facile come loro faranno nei nostri confronti. Dobbiamo avere solo la testa al campo. Io le certezze le cerco su cosa proponiamo e su cosa non siamo bravi perché se non arrivano le vittorie nonostante si giochi bene vuol dire che manca qualcosa e io devo lavorare su questo e sul far rendere al meglio i miei giocatori. - continua Occhiuzzi - Attacco? Per adesso sto pensando a questa gara, farei un errore a pensare ad altro. Devo accelerare il lavoro per i nuovi innesti per far capire cosa voglio e deve crescere l’identità della squadra e il nostro modo di interpretare la gara. Quando si chiuderà il mercato vedremo gli uomini che avrò a disposizione e si potrà pensare anche ad altri moduli da utilizzare, ma per ora devo pensare a chi ho a disposizione cercando di rinforzare l’identità di squadra. Comunque noi utilizziamo un modulo molto fluido che può diventare anche un 4-4-2 in certe fasi di gioco, dobbiamo continuare su questa identità e fare prestazioni perché solo tramite queste possono arrivare anche i risultati. Bittante? Dispiace tantissimo per Luca, ci tiene tantissimo alla maglia, lotta da anni con noi. È un momento difficile per lui e gli stiamo vicino perché ne usciremo insieme alla grande”