Cremonese, Braida e la sfida al Monza: "Possono ancora andare in A. Galliani? Un fratello"

Intervistato da QS il direttore generale della Cremonese Ariedo Braida ha parlato anche della sfida contro il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi: “Adrano per me è come un fratello e lo sa. Abbiamo vissuto decine di anni assieme, ero preoccupato quando non stava bene, ci sentivamo tutti i giorni , ma senza parlare di calcio, ora per fortuna lo sento bene. Io ho giocato nel Monza e ho fatto il ds, Galliani ha sempre tifato Monza, poi insieme abbiamo fatto tante esperienze nel calcio. La B? Il calcio è sempre bello, quando hai passione ti piace tutto, ho visto PSg-Bayern e il giorno dopo la mia Primavera contro il Pordenone e mi è piaciuta uguale. Quando c'è passione il calcio ti piace sempre, a prescindere dalla categoria. - conclude Braida – Il Monza può ancora andare in Serie A direttamente, basta fare un filotto di vittorie, mentre noi abbiamo imboccato la strada giusta e ora siamo a ridosso dei play off, anche se non voglio nominare quella parola”.