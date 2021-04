Cremonese, Fiordaliso: "Eravamo certi che la squadra potesse salvarsi e fare bene"

Alessandro Fiordaliso, terzino destro della Cremonese, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del momento della formazione di Fabio Pecchia in vista della ripresa del campionato di Serie B il prossimo 1° maggio: “Dobbiamo fare più punti possibile - si legge su CuoreGrigiorosso.com -, il mister dice sempre di pensare partita dopo partita e alla fine vedremo il risultato. Se poi riusciremo a fare qualcosa di importante». Secondo Fiordaliso la risalita in classifica non è stata dettata da un cambiamento improvviso: «Non penso ci sia stata una reale svolta, la squadra ha sempre voluto fare risultato. Abbiamo trovato continuità e preso soprattutto pochi gol. Semplicemente siamo stati bravi a portare a casa spesso il massimo risultato”.

Il giocatore poi ha parlato del suo percorso professionale: “I primi mesi sono stati difficili per via dell’infortunio, poco dopo l’arrivo del mister mi sono fatto male e in quei momenti non è mai facile non allenarsi e stare lontano dal gruppo. Lo staff è stato bravissimo e sono rientrato anche in fretta".

Infine un'analisi sulla classifica: "Sì, per il gruppo che siamo eravamo certi che la squadra potesse salvarsi e fare bene. Sapevamo che ci sarebbero state difficoltà e che avremmo dovuto lottare".