Dionisi e il 100° gol: "Obiettivi personali sono superflui se non si ottengono quelli di squadra"

vedi letture

Era l'atteso protagonista di questa sfida contro il recentissimo passato, e così è stato: Federico Dionisi, fresco di passaggio dal Frosinone all'Ascoli, ha deciso la gara del Del Duca con un rigore al 95' che oltre ad aver regalato un punto al Picchio marca anche il suo traguardo personale del centesimo gol nella regular season di Serie B. Queste le parole dell'attaccante bianconero ai microfoni di DAZN a fine partita:

"E' stata una partita dura, sapevo e sapevamo che un Frosinone ferito sarebbe venuto qui più agguerrito che mai, infatti anche in 10 ci hanno messo in difficoltà e hanno trovato il gol su palla inattiva. Va dato merito ai nostri avversari. Noi possiamo fare meglio, abbiamo fatto una buona partita ma possiamo fare di più, c'è ancora tanta strada. Abbiamo dimostrato di essere una squadra che fino al 100' non molla mai e siamo stati bravi e fortunati a riagguantare la partita. Veniamo da risultati positivi ma non basta, dobbiamo andare oltre. Dobbiamo cercare di fare meglio."

Gol numero 100 nella regular season di Serie B, ora l'obiettivo qual è, raggiungere cifre ancora più alte?

"Il mio obiettivo è quello della squadra: la salvezza. Mi fa piacere, è stata una bella sorpresa festeggiare con la maglia numero 100, ringrazio tutti perché non sapevo ci fosse la maglia preparata per l'occasione. Penso però che ogni obiettivo personale sia abbastanza superfluo se non si ottiene l'obiettivo di squadra, l'importante è raggiungere la salvezza e sappiamo che la stagione è ancora lunga."

Una dedica?

"A me stesso, alla mia famiglia, la mia fidanzata, mia figlia, perché mi hanno supportato anche quando ho passato momenti difficili nell'ultimo periodo, mi sono stati vicini. Mi sono rimesso in gioco qui ad Ascoli e penso che mi merito questa gioia. Ho dato tutto me stesso e credo di essermi rimesso in gioco bene, sono sulla strada giusta".